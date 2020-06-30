طُرق تنسيق البنطال الجينز مع القميص الواسع على طريقة نانسي عجرم

تحبّ الفنانة نانسي عجرم الاستايلات الجينز في إطلالاتها الكاجوال، تعرفي على طرق تنسيق الجينز مع القميص الواسع بوحي من أحدث إطلالاتها المميزة.

تتمتع نانسي عجرم بستايلها الخاص الذي تتبعه بأسلوب كلاسيكي مع إضافة لمسات عصرية دارجة ومواكبة لآخر صيحات الموضة.

ظهرت نانسي عجرم في آخر طلة لها بستايل يحاكي موضة المونوكروم بأسلوب كاجوال حيث نسقت بنطال جينز مع قميص أسود واسع ذي أكمام قصيرة، مع حقيبة جلد سوداء بستراب أبيض من Dior وحذاء رياضي باللون الأسود.

واحتفلت نانسي مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها ميلا في النهار بلوك عصري مريح بأناقة الجينز مع قميص أبيض قطني واسع.

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