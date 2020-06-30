صاحبة فكرة اختراع البنطال الممزق جمعت مليارات من العالم

تعد عارضة الأزياء ميشيل لافي زوجة مصمم الأزياء الأميركي الهشير ريكأوينز، هي صاحبة فكرة أختراع البنطال الممزق، و لمعت في رأسها فكرة البنطال الممزق وقام زوجها على الفور بتصميمه وتوزيعه حتى أصبح موضتنا الآن ، وقد لاقى استحسان جميع الدول حول العالم الى الآن وحققت ثروة طائلة قُدرت بالمليارات من وراء من تسويق البنطلون الممزق عبر مختلف دول العالم . قد يهمك أيضا: البناطيل الواسعة بالخصر العالي من أفضل أزياء صيف 2020 كمامات للعروس من القماش والمجوهرات

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