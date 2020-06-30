10 أخطاء عليك تجنبها في المقاهي.. حتى لا تُصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تكون مشتاقا لـ"قعدة القهوة" التي حُرمت منها لأشهر بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد الفتح يجب عليك وأنت ذاهب إلى المقهى تجنب الأخطاء التي قد تسبب إصابتك بالعدوى.

في التقرير يستعرض "الخليج 365"، أخطاء يجب تجنبها في المقاهي والكافيهات، وفقا لما نقل موقعا "sfchronicle" و"theconversation".

1- عند دخول بعض المقاهي قد تضطر إلى وضع يدك على مقبض الباب، بعدها من الخطأ أن تلمس وجهك، إنما يجب غسل اليدين أولا بالماء والصابون أو تعقيهما بكحول 70%.

2- إهمال تنظيف الطاولات والكراسي بمنديل مبلل بالكحول الإيثيلي قبل الجلوس عليها.

3- مصافحة الآخرين بالأيدي أو القبلات أو الأحضان، قد يساهم في انتشار العدوى.

4- لمس الوجه عند التواجد بالمقاهي، ما يساعد إلى انتقال العدوى عبر الأنف أو الفم أو العين.

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5- الجلوس في الأماكن المزدحمة، لذا من الأفضل اختيار مكان في الهواء الطلق.

6- إهمال تعقيم باقي النقود بعد الحصول عليها من العامل بالمقهى، لقتل الفيروسات العالقة بها.

7- استخدام المرحاض دون تنظيفه أولا، ولكن يجب تنظيفه قبل وبعد الاستخدام بالمطهرات، مع ضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

8- لتجنب إصابة أشخاص آخرين، عليك البقاء في المنزل إذا كان لديك أي أعراض أو اشتبهت في أنك قد تكون على اتصال مع شخص ثبتت إصابته.

9- يجب تجنب تناول المشروبات لأكثر من فرد في الكوب الواحد، منعا لانتقال العدوى.

10- التواجد في تجمعات مع الأقارب والأصدقاء أمام المقهى.