كيف تأكل أو تشرب أثناء ارتداء الكمامة في العمل.. ومتى تكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة، بات أمرا ضروريا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سلامتك ومن حولك.

لكن من الضروري للغاية معرفة الأساليب السليمة للتعامل مع قناع الوجه، حتى لا يصيبك بكورونا.

وبينما تم تصميم أقنعة الوجه من أجل السلامة، قد تضع نفسك في خطر أكبر للإصابة بالعدوى إذا لم تكن حذرا مع القطعة البسيطة الأمامية؛ فالتعامل بشكل صحيح يعد أمرًا بالغ الأهمية، والشيء الوحيد الذي لا يجب لمسه هو المواد الخارجية على "الكمامة"، وفقا لما ذكره موقع eatthis.

الجزء الخارجي من قناع الوجه هو ما يُحتمل تعرضه للفيروس التاجي، إذا كانت هناك قطرات في الهواء، يمكن أن تهبط عليها، وإذا قمت بلمس هذا الجزء، ثم فركت العين أو الأنف فأنت بكل تأكيد تخاطر بالإصابة بالعدوى.

ويقول الدكتور دانيال جريفين من جامعة كولومبيا، إن ارتداء قناع الوجه فعال فقط إذا قمت باستخدامه بشكل صحيح، يضيف: "لهذا السبب، تفشل الأقنعة في الدراسات، الناس لا يستخدمونها بشكل صحيح، إنهم يلمسون الجزء الأمامي منها، يعدلونها. ويدفعونها لأسفل بطريقة ما لإخراج أنفهم".

كيفية لمس "الكمامة" بشكل صحيح

تنص إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" الخاصة بقناع الوجه على: "لا تلمس غطاء الوجه، وإذا فعلت، اغسل يديك، بينما نعلم أنه لا يجب لمس الجزء الخارجي منه".

كيف تأكل وجبة خفيفة أو تتناول رشفة من الماء أو تخلع قناع الوجه عندما تعود إلى المنزل؟

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يوصي مركز السيطرة على الأمراض باتباع هذه الخطوات لخلع القناع الخاص بك:

- بأيدٍ نظيفة، قم بفك حلقات الأذن أو سحبها.

- اطوِ الزوايا الخارجية للقناع معًا.

- ضع قناع الوجه في الغسالة إذا كان قابلا لإعادة الاستخدام أو رميه إذا كان يمكن التخلص منه.

- اغسل يديك جيدًا قبل الأكل أو لمس وجهك.

- إذا كنت بالخارج في الأماكن العامة، امتنع عن الإمساك بقناعك وسحبه لأسفل لاحتساء مشروب أو تناول وجبة، واتبع خطوات إزالة القناع الخاص بك بشكل صحيح.

- قم بشراء قناع يناسبك بشكل مريح حتى لا تجد نفسك تحاول باستمرار تعديله.

- إن ارتداء قناع الوجه يحمي جيرانك من هذا الفيروس القاتل، ولكن ارتداءه بشكل صحيح يحميك.