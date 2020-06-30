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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
تصدرت الإعلامية ريا أبى راشد مؤشر البحث "جوجل" بعد ظهورها في إحدى الصور التي نشرتها على إنستجرام بملامح مختلفة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل الكثير من متابعيها يتساءلون هل خضعت إلى عمليات تجميل.
وظهرت "ريا" بملامح مختلفة عن التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها، وخاصة عند منطقة الفك والخدود، واعتمدت في إطلالتها على المكياج الترابي الناعم، مع أحمر شفاه بلون بارز، واختارت تصفيه الشعر المنسدل على شكل ويفي.
نفت ريا أبي راشد خضوعها لعملية تجميل، إذ نشرت صورة لها دون مكياج عبر صفحتها على "إنستجرام" وعلقت" هذه أنا بوجهي الذي طالما امتلكته".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إثارتها الجدل.. ريا أبي راشد تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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