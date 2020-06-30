تجنب الدهون.. "الصحة" تحدد الوجبات الأمثل للطلاب أثناء فترة الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يحتاج طلاب الثانوية العامة إلى معرفة الطرق السليمة للتغذية، للمساعدة على تنشيط ذاكرتهم، ومساعدتهم في التركيز بالامتحانات.

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع "فيسبوك"، وجهت نصائح عدّة للطلاب للتعريف بالتغذية الصحية أثناء فترة الامتحانات.

وأكدت "الصحة"، أن الوجبات المتوازنة هي النظام الغذائي الأمثل للطلبة، أثناء فترة الامتحانات، مشددة على ضرورة تجنب تناول الوجبات الدسمة والسريعة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون وتسبب الخمول.

وأضافت الوزارة أن مكونات الوجبات المتوازنة تحتوي على الخضروات الطازجة أو المطبوخة أو كليهما، كما تحتوي على نوع من النشويات مثل الأرز أو المكرونة، إضافة إلى نوع من البروتين سواء الحيواني مثل الدجاج واللحوم والسمك، أو نباتي مثل العدس والفول.

أطعمة ومشروبات للطلاب ليلة الامتحان

وأكد الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، أنه من الأفضل لطلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان تناول الأطعمة التي تساعدهم على التركيز وهدوء الأعصاب، ومن هذه الأطعمة:

- الحبوب الكاملة، كالبليلة باللبن من الأطعمة التي تساعد على التركيز.

- منتجات الألبان، كالزبادي أو اللبن الرايب.

- المكسرات، لاحتوائها على العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان.

Advertisements

- الحرص على تناول الخضروات الورقية الخضراء مع الوجبات الرئيسية سواء قبل الامتحان أو ليلة الامتحان.

- الأسماك، لاحتوائها على نسبة عالية من الأوميجا 3، ما يؤدي إلى تقوية الذاكرة.

- تناول المشروبات العشبية التي تساعد على تحسين الذاكرة بالإضافة لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، كالشاي الأخضر.

- من ضمن المشروبات المهدئة للأعصاب، اليانسون والكراوية والبابونج والزعتر.

- العصائر الطازجة للفواكه الطبيعية.

- الحرص على تناول كمية كافية من الماء.

- تناول العسل الأبيض، يساعد على التركيز وتقوية المناعة بالإضافة إلى تحسين المزاج العام.

وحذر حماد من الإفراط في تناول الكافيين والقهوة، لأن هذه المواد تعمل على إدرار البول، بالإضافة إلى تأثيرها على الجهاز العصبي، لذلك يجب تجنب تناولها ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطالب الحصول على قدر كافي من النوم للمساعدة على التركيز والتذكر بشكل أفضل.