رسمات مكياج بالألوان الصارخة من المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:09 مساءً - برزت رسمات المكياج الصارخة في فصل الصيف لعام ٢٠٢٠ بشكل متقدِّم، حيث ظهرت بكثرة على منصات أبرز دور المكياج العالمية لهذا الموسم، فإن كنتِ من مُحِبَّات المكياج الجريء، فلا تترددي في اعتماد ألوان المكياج الصارخة بأسلوب المشاهير.



إطلالة جريئة من كايلي جينر باللون الفوشيا

إطلالة جريئة من كايلي جينر باللون الفوشيا

تفضِّل النجمة الأمريكية الشهيرة كايلي جينر التنوع دومًا في إطلالاتها، ولا سيما بالمكياج، حيث تطل كثيرًا بالمكياج الجريء وبرسمات الألوان الصارخة والمميزة، لتواكِب أحدث صيحات الجمال، ومن أبرز إطلالات كايلي بالمكياج الصارخ، اعتمدت اللون الفوشيا في رسمة العين مع الآيلاينر الأخضر اللامع، ولجأت للرموش الاصطناعية والبلاشر وطلاء الشفاه باللون البني، ليكون التركيز بأكمله على مكياج العينين.

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تطبيق كايلي جينر للمكياج الأحمر الصارخ

تطبيق كايلي جينر للمكياج الأحمر الصارخ



اعتمدت النجمة كايلي جينر صيحة المكياج الصارخ بعدة ألوان، من أبرزها اللون الأحمر، حيث أطلَّت في إحدى صورها على مواقع التواصل الاجتماعي برسمة العينين البنية المزينة باللون الأحمر وتدرجات البرتقالي مع البلاشر وأحمر الشفتين باللون الأحمر لخيار جريء ومميز، ولإطلالة أكثر حِدَّة اختارت اللون الأحمر في طلاء الشفاه والآيشادو، وتزينت بدرجة أخف من الأحمر في أسفل الحواجب، واستعانت بقلم الكحل السائل باللون الأسود والرموش الاصطناعية.



إطلالة جريئة من كايلي جينر بالألوان الصارخة

إطلالة جريئة من كايلي جينر بالألوان الصارخة



لمكياج مميز وجريء بالألوان الصارخة، تجملت كايلي جينر برسم العين باللون الأخضر اللامع في جفن العين والأخضر الداكن أسفل الحاجبين، واستخدمت قلم الآيلاينر الأسود بشكل مسحوب للخارج لإطلالة متكاملة، وتزينت باللون الفوشيا أسفل العينين لرسمة أكثر جرأة، وأكملت بقية المكياج باللون الزهري الفاتح، لإطلالة مناسبة للشابات مُحِبَّات المظهر الجريء.

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