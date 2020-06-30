فوائد قشر الرمان لبشرة صافية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:09 مساءً - تعتبر ثمرة الرمان، وما تحتويه من مغذيات، مصدراً مهماً للبشرة، لا سيما قشورها التي تستطيعين من خلالها الحصول على بشرة صافية وبيضاء بعدة ماسكات رائعة تجهَّز من قشر الرمان. إليكِ خلطة قشر الرمان للبشرة، حيث يمكنكِ عمل قناع للتفتيح وآخر لتضييق المسامات وغيره، لتنعيم البشرة:



أولاً: خلطة قشر الرمان لـ تفتيح البشرة:

خلطة الرمان





المكونات:



ملعقة من الترمس المطحون.



ملعقة من الحلبة المطحونة.



ملعقة من قشر الرمان المطحون.



نصف ملعقة صغيرة من الملح.



الطريقة:



اعجني مقدار ملعقة من الخليط بملعقة عسل، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.



طبّقيها على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم قومي بفرك الوجه بشكل دائري، حتى تزيلي العجينة، وأشطفي الوجه بالماء.



ثانياً: خلطة قشر الرمان لتضييق المسامات:



المكونات:



ملعقة كبيرة من قشور الرمان المجففة والمطحونة.



ملعقة كبيرة من ماء الورد.



الطريقة:



أخلطي المكونات معاً، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.



نظّفي بشرتكِ جيداً بالماء الدافئ والصابون.



ضعي خلطة قشر الرمان للبشرة على وجهكِ، وأتركيها لمدة ربع ساعة.



إغسلي وجهكِ بالصابون والماء الدافئ.



مرري قطعة ثلج على بشرتكِ، وركّزي على منطقة المسامات المتّسعة.



ثالثاُ: خلطة قشر الرمان لـ تنعيم البشرة:



المكونات:



ملعقة كبيرة من قشور الرمان المجففة والمطحونة.



ملعقة صغيرة من ماء الورد.



ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.



الطريقة:



إمزجي جميع المكونات معاً، حتى يُصبح لديكِ خليط كثيف القوام.



طبقي العجينة على الوجه والعنق لمدة 15 دقيقة.



أشطفي بشرتكِ بالماء الدافئ والصابون اللطيف، ثم بالماء البارد.



اختاري النوع الأفضل لـ خلطة قشر الرمان للبشرة، بحيث يتناسب مع احتياجات بشرتكِ، وطّبقيها مرتين أسبوعياً لمدة شهر كامل، لتحصلي على النتائج المذهلة.

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