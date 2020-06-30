منها المشي السريع.. تمارين للوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

صحة

يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، حيث توجد له مضاعفات قاتلة مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وتوجد بعض التمارين الرياضية والإجراءات التي تساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، منها كما ذكرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية:

الجري والمشي السريع

وخلال أزمة فيروس كورونا، يمكن لتمرينات الجري والمشي السريع، أن تحميك من ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك أيضاً أن تصعد وتنزل على الدرج، أو تقوم بأعمال التنظيف المنزلية.

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الملح

التخفيف من تناول الملح، وزيادة استهلاك الفاكهة والخضروات، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية والحفاظ على وزن صحي.

المواظبة على التمارين

يجب أن تهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعياً، وممارسة أي تمرين يرفع معدل ضربات القلب.

ويمكنك أيضاً تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم عن طريق الرقص بانتظام، فالرقص هو نشاط حيوي يستخدم عدداً كبيراً من العضلات في جميع أنحاء الجسم.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فهناك بعض التمارين التي يجب تجنبها، مثل رفع الأثقال والتمارين الشاقة، حيث يمكن أن تسبب هذه التمارين ارتفاعات مفاجئة في ضغط الدم.