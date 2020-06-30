صور.. رانيا يوسف بـ"قصة شعر" جديدة.. ومتابعون: "ده نيو لوك كورونا؟"

لايف ستايل

فاجأت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بإجراء "نيو لوك" مختلف عما اعتادت الظهور به على مدار مسيرتها الفنية.

ونشرت "يوسف" مجموعة صور لها، عبر "استوري" حسابها الرسمي على إنستجرام، بعد تغيير "قصة شعرها"، وجعله قصيرا ومموجا، بأنامل كريم زناتي، وذلك مع احتفاظها باللون الأسود.

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وفي الوقت نفسه، شارك مصفف الشعر الصور نفسها، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مرفقا تعليقه باللغة الإنجليزية: "سوبر ستار".

وتفاعل رواد إنستجرام مع الصور، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، خلال الساعات الماضية، أبرزها: "شكلها أحلى"، "تجنن فعلا بعد ما قصت شعرها"، و"ده نيو لوك كورونا ده يا فنانة".

وكانت الفنانة رانيا يوسف، أجرت منه عدة أشهر تغييرا في تسريحة شعرها، معتمدة على "قص" الغُرة، وسط إعجاب جمهورها بإطلالتها.