"بعد ما نظمت أفراح الناس".. كورونا يمنع "دينا" من الزفاف: كتبنا الكتاب أونلاين

علاقات و مجتمع

على الرغم من عملها بمجال تنظيم حفلات الزفاف، لبضع سنوات، حتى باتت تتفنن وتتألق بكل حفل تشارك في تنظيم أدق تفاصيله، ظلت تحلُم بيوم زفافها، واستعداداتها له، وكيف أعدت له ما استطاعت، حتى فاجأتها جائحة كورونا المستجدة، بعدم قدرتها على إقامة حفل الزفاف.

منع التجمعات ووقف قاعات الزفاف واحدة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها البلاد لمنع تفشي العدوى، كانت من شأنها منع "دينا عمر" wedding planner من إقامة حفل الزفاف.

"دينا" صاحبة الـ 29 عاما، لم تستسلم للأمر، فنبشت عن فرحتها بمنكاش، باحثة عن أبسط طرق لإسعادها.

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جمعت صحابي في فيديو كول وصممت الحاجة بإيدي

تؤكد "العروس" أنها لم تجد أمامها سوى جمع صديقاتها في "فيديو كول" لحضور مراسم عقد القران الذي تم في المنزل، متابعة: "اكتفينا بجلسة تصوير بالفستان الأبيض بعد كتب الكتاب".

وعن حفل الزفاف، أوضحت الفتاة لـ"هن": "لما الدنيا ترجع تاني هنعمل حفلة على البحر ونجمع حبايبنا وصحابنا".

وعن إطلالتها، أكدت أنها حاولت عدم الاختلاط بقدر الإمكان، فهي من قامت بتصميم فستان الزفاف وعمل المكياج والطرح، وحتى الاكسسوار، وباقة الزهور.

وقالت: "أنا اللي صممته وصديقتي نفذته، اشتريت مكياج وعملته لنفسي بأيدي، ولفيت الطرحة والهيد بيس وكل حاجة".

واختتمت: "مبسوطة أن صحابي شاركوني بالفيديو وهما في محافظات مختلفة".