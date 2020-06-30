الامارات | مع حرارة الصيف.. نصائح لمواجهة متاعب الدورة الدموية

شكرا لقرائتكم خبر عن مع حرارة الصيف.. نصائح لمواجهة متاعب الدورة الدموية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت غرفة الصيادلة بولاين هيسن الألمانية من أن حرارة الصيف الشديدة تهدد بمشاكل الدورة الدموية، موضحة أن درجات الحرارة العالية تؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية بغرض تصريف الحرارة بصورة أفضل، ما يؤثر بالسلب على الدورة الدموية، ومن ثم ينخفض ضغط الدم.

وتتمثل العواقب المترتبة على انخفاض ضغط الدم في الدوار والصداع والشعور بالإعياء والإصابة بالإغماء.

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ويمكن مواجهة هذه المتاعب على نحو فعّال وسريع من خلال وضع خرقة باردة على جانب الرقبة؛ إذ يعمل ذلك على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم ارتفاع ضغط الدم مجدداً. كما يمكن أيضاً تناول وجبة خفيفة مملحة وجعل السيقان في وضع مرتفع.

ولتجنب مشاكل الدورة الدموية في الصيف، تنصح الغرفة بشرب السوائل بمعدل لا يقل عن 5ر1 لتر يومياً، مشيرة إلى أنه من الأفضل لهذا الغرض شرب الماء والعصائر المخففة والشاي غير المحلى بالسكر.

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