محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مبادرة "الأجهزة المنزلية" الألمانية من أن البرامج القصيرة لغسالة الملابس وغسالة الأطباق تُزيد التيار الكهربائي.

وبدلا من ذلك ينصح الخبراء الألمان باستخدام برامج الغسل أو الشطف الطويلة؛ حيث إنها تساعد على عمل المنظف بشكل أفضل، كما أن الغسالة تعمل مع هذه البرامج في درجات الحرارة العالية لمدة قصيرة فقط.

ومن مزايا البرامج الطويلة أيضا إمكانية تحميل غسالة الملابس أو غسالة الأطباق إلى أقصى حد، على العكس من البرامج القصيرة المناسبة فقط لغسل الأحمال الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لبرنامج الغسيل، الذي يستمر لمدة 20 أو 30 دقيقة فقط، أن يضاهي البرنامج الطويل من حيث تأثير التنظيف؛ لذا فإن برنامج الغسل الطويل هو الخيار الصحيح للملابس أو الأطباق المتسخة بشدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط الغسالة على هذا البرنامج يزيد من استهلاك الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.