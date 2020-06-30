مواصفات النظارة الشمسية السليمة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال البروفيسور كلاوس كورسيفن إن النظارة الشمسية السليمة ينبغي أن توفر حماية فعالة للعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وأوضح طبيب العيون الألماني أن الطول الموجي للأشعة الضارة قد يصل إلى 400 نانومتر؛ لذا يجب ارتداء نظارة تشتمل على علامة (UV400)، والتي تعني حجب جميع الأشعة، التي يصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر.
وأشار إلى أن لون عدسات النظارة قد يتسبب في تغير الألوان في البيئة المحيطة، موضحا أن العدسات البنية والرمادية والخضراء هي أقل العدسات، التي تؤدي إلى تغير الألوان، بينما تُزيد العدسات الصفراء أو البرتقالية من تباين الألوان وتنخفض حمايتها من الإبهار نسبيا.
ومن المهم أيضا أن تكون النظارة كبيرة بشكل كاف بحيث تغطي الحواجب، وذلك لتحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية والإبهار من الجوانب أيضا.
وبطبيعة الحال ينبغي أن تكون النظارة الشمسية ذات مقاس مناسب بحيث لا تضغط وسادات الأنف أو الأذرع على الوجه. كما أنه من الأفضل أن تكون وسادات الأنف مصنوعة من مادة بلاستيكية طرية، كي تتواءم بمرونة مع شكل الأنف.
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