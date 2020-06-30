فاشون بلوجر توضح موضة المحجبات في صيف 2020: الفساتين الكاجوال هي الأساس

لايف ستايل

تحدث الفاشون بلوجر آية فوزي، عن موضة الألوان والأزياء للفتيات المحجبات، في موسم صيف 2020.

وقالت "فوزي" لـ"هن"، إن الأصفر من الألوان الرائحة في ذلك الموسم، بالإضافة إلى الأخضر الفلوري والأزرق الكلاسيكي، فضلا عن الملابس التي تتضمن ألوانا متناغمة.

وتابعت الفاشون بلوجر، أن الأبيض الناصع يليق على كل الفتيات ذوات البشرات المختلفة سواء في الملابس الكاجوال أو سهرات.

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وأردفت، أن الفساتين الكاجوال من أكثر الأزياء التي تميز موضة 2020، لأنها تجمع بين الأناقة والعملية والراحة، موضحة قواعد اختيار الإطلالة المناسبة، وفقا لطبيعة جسد الفتاة، خلال النقاط التالية:-

- يفضل اختيار فساتين كاجوال بتفاصيل أقل من منطقة الخصر، لصاحبات الجسم الكمثري، حتى لا يمنح الفتاة الشعور باكتسابها وزنا إضافية، ويمكن اللجوء إلى "الموديلات" التي تأتي بـ"كشكشة" أو "كسرات" في ذيل الفستان.

- يجب على صاحبات الجسد النحيف للغاية، ارتداء فستان بحزام حول الخصر، لتخلق منحيات الجسم، ويفضل الابتعاد عن الموديلات التي تتمتع بخطوط طويلة حتى لا تظهر بشكل أكثر نحافة.

- ينصح صاحبات القامة القصيرة، باستخدام الفساتين ذات الخطوط الطويلة و"المقلمة"، لأنها ستمنح مظهر أكثر طولا.