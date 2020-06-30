رنيم الوليلي تكشف أسباب اعتزالها: أنتظر أنا وزوجي مولودنا الجديد

علاقات و مجتمع

تحدثت لاعبة الاسكواش رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالمياً عن أسباب قرار اعتزالها الاسكواش.

وقالت رنيم الوليلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "أخذت القرار لأني أنتظر أنا وزوجي مولودنا الجديد والذي يصل إلى الدنيا مع بداية 2021".

واشارت رنيم الوليلي إلى أنها اهتمت بالظهور الإعلامي وإيضاح الأمر لأن كثيرا من الجماهير اعتقدوا أن قرار الاعتزال جاء لأسباب الملل ورغبة منها في الاعتزال: "ناس افتكرت أني زهقت وهعتزل ومش عايزة أكمل".

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وأضافت: "الحمد لله لعبت سنوات كتيرة جداً وحققت حاجات كتيرة مكنتش نفسي متخيلاها وأعتقد التوقيت مش وحش لقرار الاعتزال زي ما الناس فاكرة".

وحول فكرة عودتها مجدداً بعد الإنجاب قالت رنيم الوليلي: "في ناس عملت كده في السنوات السابقة وبالأخص لعبة التنس لأن مواردهم المتوفرة لهم بتبقى أكتر بكتير وده يتيح لهم فرصة التنقل للخارج أثناء اللعب بصحبة فريق يتولى رعاية أطفالهم لكن بالنسبة لي في لعبة الاسكواش هيكون الأمر صعب لأني لو عدت وسافرت للمشاركة في بطولة سأسافر بدون طفلي وده هيكون شبه مستحيل".

وتابعت: "ده مستحيل بالنسبة لي لأني مش هكون مركزة لو سبت طفلي خاصة بعد أن وصلت للقمة ولن تكون عودتي بنفس الكفاءة لو قررت العودة ومدة الغياب هيحدث فيها تطورات في اللعبة نفسها وبالتالي هرجع متأخرة وهضطر أدرب من أول وجديد ".

وعن شعورها بعد الاعتزل قالت رنيم الوليلي: "من بداية لعبي للاسكواش محطتش لنفسي فكرة أني هستمر في اللعب لسنوات طويلة وكنت عارفة أن فيه خط معين هقف عنده لكن تحديد المدى الزمني له مكنتش أعرفه بس كنت عاملة حساب اللحظة دي وكانت الفكرة موجودة في دماغي طول الوقت وده سهل عليا القرار خاصة لو فيه حاجة عايزاها زي طفلي"، مشيرة إلى أنها ستفتقد بعد اعتزالها زملائها قائلة "أكتر حاجة هفتقدها الناس خاصة أن أسرة الاسكواش كبيرة وكمان هفتقد المنافسة لكن أنا عارفة ومتأكدة أن لعبة الاسكواش في أيادي أمينة وكمان فيه أجيال ناشئة مشرفة طالعة في الطريق".

وعن موقف زوجها من القرار كشفت رنيم الوليلي أن زوجها سعيد بالقرار رغم تأثره خاصة أنه يكره تغيير روتين الحياة وأنه سيسافر بمفرده لكن وصول الطفل في الطريق خفف من أثر القرار عليه.