في ذكرى ثورة 30 يونيو.. أبرز إنجازات الرئيس السيسي للمرأة

علاقات و مجتمع

دائمًا تكون المرأة من ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء بدورها في المجتمع أو تمكينها في المناصب القيادية التي تولتها، وفي مختلف المناسبات، يحرص الرئيس على الإشادة بدورها، مشاريع مختلفة قدمها الرئيس السيسي للمرأة.

يرصد "هن" أبرز الإنجازات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة.

مبادرة صحة المرأة

كانت من ضمن المبادرات التي حرص الرئيس السيسي على تقديمها للمرأة، حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات بمحافظة القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق المبادرة.

وجرى تجهيز 190 مركزًا في ربوع القاهرة، بأجهزة الكشف والأشعة المتطورة لاستقبال جميع السيدات داخل محافظة القاهرة.

رفعت الحملة شعار "الست المصرية هى صحة مصر"، والذى أعلنته وزارة الصحة عبر منصاتها المتعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وتستهدف الحملة، الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية، وجاءت على رأس محاور الحملة، الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي" بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة) وأمراض القلب وهشاشة العظام.

عام المرأة

وفي عام 2017 أعلن الرئيس السيسي هذا العام "عام المرأة المصرية"، الأمر الذي يعد سابقة تاريخية في تاريخ الدولة المصرية.

الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

وتعد مصر هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، كما وتحتوي تلك الإستراتيجية على التمكين السياسي والقيادة التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية بالإضافة إلى التشريعات والثقافة.

مركز استضافة وتوجيه للمرأة المعنفة

يعد مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة، من ضمن ثمان مراكز على مستوى الجمهورية لخدمة المرأة، ومقره في السادس من أكتوبر.

يعد المركز، إحدى الخدمات التي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية، وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات، وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن، على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

زيادة نسبة شغل المرأة للوظائف القيادية

بلغت نسبة شغل المرأة للوظائف القيادية بالوزارة نحو 38%، فيما بلغت نسبة تمثيل المرأة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات 8% من إجمالي عدد القيادات، وحصلت الوزارة على شهادة تقدير من المجلس القومي للمرأة في مايو 2018 عقب عرض تقرير للوزارة يرصد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وفي إطار تدعيم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تم تعيين 84 سيدة في الوظائف القيادية بالوزارة بنسبة تمثيل نحو 38% من إجمالي نسبة القيادات، وتعيين 49 سيدة في وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات بنسبة تمثيل 8% من إجمالي عدد القيادات.

تغليظ عقوبة التحرش

من ضمن القرارات الرائدة في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تغليظ عقوبة التحرش، وتجريم الحرمان من الميراث.