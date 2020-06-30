البشرة الخمرية أو القمحية من ضمن الأكثر انتشارًا في الوطن العربي، إذ تتمتع بها نسبة كبيرة من الفتيات، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب اختيار مكياج البشرة الخمرية المناسب الذي يبرز جمالها، نقدم لك عدة نصائح وخطوات للحصول على مكياج البشرة الخمرية المثالي.

مكياج البشرة الخمرية البشرة الخمرية ليست درجة واحدة وإنما عدة درجات، فهناك التي تميل للون البشرة الفاتح والتي تميل للاسمرار وما بينهما من درجات متعددة، لكن تظل بصفة عامة واقعة بين البشرة البيضاء والبشرة السمراء.

وحتى تتألقي وتبرزي جمال بشرتك الخمرية، فعليكِ التعرف إلى أسس المكياج الصحيح:

اختاري لون كريم أساس

أغمق من لون بشرتك بدرجة، أو بنفس لونها، لإخفاء عيوب الوجه وتوحيد لون البشرة، لأن ألوان كريم الأساس “الفاونديشن” الأفتح من لون بشرتك تجعلها شاحبة ومائلة للرمادي أو كما يطلق عليه “جير البشرة”.

عند وضع كريم الأساس أو الـBB كريم راعي الترطيب الجيد والتوزيع برفق بالبليندر أو الإسفنجة، لضمان تغطية جيدة للبشرة. عند اختيار الكونسيلر أو مصحح عيوب الوجه وخافي الهالات السوداء، اختاري نوعًا أفتح درجة واحدة من لون بشرتك حتى لا يصبح تأثيره عكسيًا إذا أردتِ استخدام بودرة تثبيت المكياج فاستخدمي النوع السائل المائل للاصفرار للحفاظ على درجة اللون الخمري لبشرتك فلا تميل للشحوب أو تصبح داكنة.

لون البلاشر أو مورد الخدود المناسب لكِ هو اللون الخوخي بدرجاته وليس البمبي أو الفوشيا، ليعطي وجنتيكِ توريدًا طبيعيًا. وضع الآيلاينر على الجفن العلوي مع الماسكرا السوداء أكثر ما يلائم البشرة الخمرية ويبرز جمال عينيكِ. عند استخدام الهايلايتر فعليكِ باستخدام الألوان النحاسية التي تعطيكِ مظهرًا برونزيًا أنثويًا رائعًا.

ألوان الآيشادو المناسبة للبشرة الخمرية هي درجات البني والبيج والذهبي، وكذلك درجات النبيتي والأرجواني والبرتقالي، بالإضافة لدرجة الكشمير والخوخي.

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ألوان روج للبشرة الخمرية

لتبرزي جمالك عن طريق مكياج البشرة الخمرية المثالي، اختاري بعناية درجات ألوان الروج، ولحسن الحظ يوجد عديد من درجات الألوان الملائمة لك حسب طبيعة مكياجك هل هو للسهرة أم للخروجات الصباحية والعمل أم للنزهات المسائية العادية.

ألوان روج للبشرة الخمرية تناسب مكياج السهرة:

يناسبك درجات الروج النبيتي والبرتقالي الغامق والوردي والخوخي، خاصة في المناسبات والسهرات ومع المكياج الكامل. اختيارك لهذه الدرجات من ألوان الروج يتوقف على تفضيلاتك الشخصية وجرأتك في التغير، جربي حتى تكتشفي الأنسب لشخصيتك.

ألوان روج للبشرة الخمرية تناسب مكياجا خفيفا:

درجات ألوان روج النيود Nude تناسب مختلف إطلالاتك لكنها الأنسب للخروجات الصباحية والنزهات السريعة، يمكنكِ الاستعانة بجميع درجات النيود من الغامق للفاتح حسب رغبتك.

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