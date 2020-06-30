القاهرة - لايف ستايل قدمت فرح بسيسو مصممة الأزياء الأردنية البريطانية والمديرة الإبداعية للعلامة التجارية مدائن مجموعتها لخريف وشتاء 2020-2021، ضمن فعاليات أسبوع الموضة العربي الذي انطلق يوم أمس بشكل افتراضي. المجموعة تحاكي أناقة الـ"نيو لوك" الخمسينية وذلك من خلال تصاميم كلّها أنوثة وراديكالية كالخصر النحيف والأكتاف الناعمة والمثيرة والتطريز الظاهر والأحجام الكبيرة وقصّات الـ A line التي تظهر الجسم الأنثوي. واستخدمت المصممة في مجموعتها خامات متنوعة من الأقمشة كالحرير الخام والتفتا والتول والأقمشة المطرّزة بالترتر. Advertisements قد يهمك أيضا: عروض أسبوع باريس للأزياء تنتقل إلى العالم الرقمي قبعات صيفية من دور الأزياء العالمية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة مدائن لخريف وشتاء 2021 تتسم بالأنوثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.