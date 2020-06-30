3 وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للشعر التالف والجاف

يعد ماسك أو قناع الشعر من الطقوس اللازمة والتى لا غنى عنها للحصول على شعر صحي وجذاب، خاصة أنها أداة قوية لتغذية الشعر حيث يخترق الأعماق لتغذية فروة الرأس، بالإضافة إلى ذلك، فهي فعالة في حل مشاكل فروة الرأس المختلفة.

عندما نتحدث عن أقنعة الشعر، فإننا بحاجة إلى منتجات طبيعية، والتى يكون لها تأثير قوي، ويعد زيت جوز الهند جزءًا من روتين جمالنا لسنوات لأنه غني بالأحماض الدهنية المشبعة التي لها تأثير مفيد على صحة بشرتنا وشعرنا، في حين أنه أيضا يحمل رائحة جذابة ومميزة.

وننشر 3 أقنعة يمكن تحضيرها منزليا برعاية جوز الهند تصلح لأنواع الشعر المختلفة وفقا لتقرير منشور على موقع " bonjour:

قناع العناية بالشعر التالف

ببساطة ضعي زيت جوز الهند على الشعر ودلكيه في فروة الرأس، ثم لفي الشعر بمنشفة وبعد 40 دقيقة اغسلي الشعر بشامبو.

زيت جوز الهند لديه القدرة على اختراق جذور الشعر وتجديده، ويمكنك أيضًا تطبيقه على أطراف الشعر الجاف أو الرطب، يشكل زيت جوز الهند أيضًا طبقة واقية حول الشعر، مما يجعله أكثر صحة ونعومة.

قناع ترطيب الشعر

2 ملاعق طعام من زيت جوز الهند البكر

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1 ملعقة كبيرة عسل

1 بيضة

قومي بإذابة زيت جوز الهند، اخفقي البيضة في وعاء، اخلطي الزيت والعسل والبيض وضعيه على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

لفي شعرك بمنشفة وبعد 30 دقيقة اغسلي شعرك بالشامبو.

اثنان من الأفوكادو

1/4 كوب زيت جوز الهند

1 ملعقة طعام من زيت شجرة الشاي

امزجي جميع المكونات وضعيها على الشعر من الجذر إلى الحافة. بعد 30 دقيقة، اغسلي شعرك بشامبو.

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