قبل عودة الحضانات.. تعرف على إجراءات حماية الأطفال من فيروس كورونا

صحة

إجراءات مختلفة بدأت الأمهات في اتخاذها منذ قرار الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الموعد الرسمي لفتح الحضانات هو الأول من يوليو المقبل.

وكانت من ضمن الاشتراطات التي أقرتها وزيرة التضامن الاجتماعي تشمل وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال لـ50% من السعة الاستيعابية، طبقا لما ورد في الترخيص، حفاظا على التباعد الاجتماعي.

طرق وقائية للأطفال داخل الحضانات

ومن الطرق المتبعة لحماية الأطفال داخل الحضانات منها كما ذكرها الدكتور محمد الكيلاني، استشاري أطفال.

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التباعد الاجتماعي

على القائمين على الحضانات مراعاة التباعد الاجتماعي بين الأطفال.

غسل اليدين

يجب مراعاة غسل أيادي الأطفال بالمياه والصابون.

ارتداء الكمامات

الأطفال فوق عمر 5 سنوات يجب الحرص على ارتداء الكمامات لهم.

إبعاد الطفل المريض

على الآباء تجنب اصطحاب الطفل الذى يشعر بأي أعراض إلى الحضانة.

المناديل المطهرة

من الأشياء التي يجب تواجدها داخل حقيبة الطفل المناديل المطهرة .

التغذية السليمة

يجب الحرص على التغذية السليمة والسوائل الدافئة قبل اصطحاب الطفل إلى الحضانة.