لايف ستايل

صبا مبارك في إطلالة جديدة بعد الحجر الصحي

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لايف ستايل

صبا مبارك

تحرص الفنانة الأردنية صبا مبارك، على مشاركة متابعيها أدق اللحظات، وخاصة إطلالاتها المختلفة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وودعت صبا مبارك الحجرالمنزلي، اليوم، وشاركت صورتها خلال عطلتها الصيفية. 

وظهرت "صبا" بشورت باللون الأحمر، وقميص كاجوال كاشف البطن، مع الشعر الكيرلي القصير. 

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وتفاعل آلاف المتابعون والمتابعات مع الصورة والإطلالة الجديدة. 

يذكر أن الفنانة الأردنية صبا مبارك، خضعت من قبل للحجر الصحي مرتين، خلال أزمة فيروس

وكتبت صبا مبارك حينها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Twitter: "الحمد لله حمدًا كثيرًا، قريبا وخلال أيام بنرجع للأردن، وبتبدأ رحلة الحجر التانية 17 يومًا بعد الحجر في دولة الإمارات، وبعد كل هدول حجر ذاتي في المنزل 14 يومًا كمان".

وكانت صبا خضعت من قبل لحجر صحي أثناء توجهها لدولة الإمارات.

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