إطلاق " Eau de Space" عطر جديد برائحة الفضاء بالتعاون مع "ناسا"

إذا تساءلت يومًا عن رائحة الفضاء، فقد يجيبك عن هذا السؤال عطر جديد مخصص لأجلك، إذ تم إطلاق بداية جديدة لعطر جديد يسمى Eau de Space لإعادة رائحة الفضاء الخارجي إلى الأرض، وفقا لموقع "سى إن إن".

تم تطوير العطر من قبل ستيف بيرس، وقال مات ريتشموند مدير منتج Eau de Space ، أن بيرس عالم كيميائي ومؤسس شركة أوميجا إنجريدينتس، وهي شركة تركز على "إنشاء أعلى جودة ونكهات ومكونات طبيعية لصناعة المواد الغذائية والمشروبات".

وقال ريتشموند إن وكالة ناسا كانت قد تعاقدت في الأصل مع بيرس لإعادة الرائحة في عام 2008، واستغرق الأمر منه حوالي أربع سنوات لتطويرها.

تم إنشاؤه لمساعدة رواد الفضاء على التدريب قبل الإطلاق في المدار، وكان جزءًا من هدف ناسا في القضاء على أي مفاجآت محتملة قد يواجهها رواد الفضاء أو يواجهونها في الفضاء.

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وقالت بيجي ويتسون، رائدة الفضاء والمقيمة السابقة لمحطة الفضاء الدولية، لشبكة CNN في مقابلة عام 2002 حول رائحة الفضاء: "إنها نوعًا ما مثل رائحة مسدس، بعد أن تطلق النار مباشرة، أعتقد أنه نوعًا ما يحتوي على رائحة مريرة تقريبًا بالإضافة إلى كونه مدخنًا وحرقًا."

وقال ريتشموند إنه كافح لوصف رائحة العطر، مضيفًا: "يصف رواد الفضاء الرائحة بأنها مزيج من البارود وشريحة اللحم المحروق والتوت".

كشف ريتشموند أنه يتطلع إلى إطلاق عطر يسمى الرائحة القمر على أساس الإثارة

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