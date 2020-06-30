إليكِ الطرق التي تساعدك على تعلّم تنسيق الأزياء كالمحترفين

قد يبدو لك تنسيق الملابس من المهام الصعبة التي تحتاج إلى الكثير من الوقت والتفكير للتمكن من اختيار الالوان والقصات المتناغمة مع بعضها البعض، وربما تجدين صعوبة في اختيار الأزياء الملائمة في الصباح عند الاستعداد للانطلاق بيومك الحافل. لذا يقدم لك في هذا الموضوع أبرز الطرق التي تساعدك على تعلّم تنسيق الملابس.

– الطريقة الأولى تقوم على متابعة عروض الموضة ومواكبة أبرز الصيحات التي تقدمها الدور العالمية للأزياء، فيمكنك من خلالها جمع بعض الافكار المميزة والعصرية التي تساعدك على تنسيق ملابسك بنفسك. ركّزي على الستايل الخاص بك، واختاري التصاميم والازياء التي تتماشى مع ذوقك.

– من الطرق أيضاً التي يمكنك اتباعها لتعلّم تنسيق ملابسك هو الخروج من النمط الكلاسيكي او كسر الروتين في إطلالتك، ففي بعض الأحيان، تركّزين على مظهر معيّن إلى حد أنك تكررين نفسك كل يوم. لذا عليك التحلّي بالجرأة لتجربة بعض التصاميم الجديدة، ومحاولة ادخال بعض القطع العصرية إلى إطلالتك.

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– كما ان مواكبة مدوّنات الموضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعة صفحات الموضة ومحال بيع الالبسة يمكن ان تساعدك على ايجاد بعض الافكار الجديدة لتنسيق الملابس. فمدونات الموضة يحرصن على اتباع ستايلات ملفتة وفريدة ليتميّزن على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن محال بيع الالبسة تتقن تنسيق الملابس لجذب الزبائن اليها.

– بالإضافة إلى ان الاطلاع على دليل تنسيق الالوان مع بعضها البعض، وكيفية اختيار الملابس تبعاً لشكل الجسم ونوع الاقمشة يمكن ان يساعد إلى حد كبير في تعلّمك كيفية تنسيق الملابس، لذا لا تترددي في الاطلاع على هذا الدليل واطلبي المساعدة عند الضرورة.

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