"ركبة الرياضيين".. ما تريد معرفته عن هذه الآلام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور باتريك رايتسه إن "ركبة الرياضيين" "Runner's knee" هي آلام تصيب مفصل الركبة عند ممارسة رياضة يتم فيها فرد وثني الركبة بكثرة مثل الجري وركوب الدراجات الهوائية والمشي لمسافات كبيرة.

وأضاف طبيب العظام الألماني أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بهذه الآلام مثل ضعف عضلات الفخذ والورك والحوض، وتشوهات الأرجل كالأرجل المقوسة أو التي تأخذ شكل حرف X، وكذلك عدم الاتساق في منطقة القدم، وارتداء الأحذية غير المناسبة، وعدم الإحماء الصحيح قبل ممارسة التمارين الرياضية.

وعلى الرغم من أن هذه الآلام تكون حادة وشديدة، إلا أنه يمكن تخفيفها ببعض الإجراءات البسيطة، مثل الراحة ووضع الثلج ورفع الطرف السفلي ثم تمديده، كما يمكن للعلاج الطبيعي لاحقا أن يخفف الألم بشكل كبير.

وللوقاية من ركبة الرياضيين ينبغي ارتداء أحذية جري مناسبة، مع تقوية العضلات حول الفخذين والوركين، كما قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة لتقويم تشوهات الأرجل.

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