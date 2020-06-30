ريا أبي راشد ترد على أنباء خضوعها لعملية تجميل بصورة: أنا ونفسي

لايف ستايل

خرجت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، عن صمتها بشأن الحديث عن خضوعها لعمليات تجميل بوجهها.

وشاركت "ريا" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدون مكياج، أظهرت ملامحها المعتادة، معلقة: "أنا ونفسي، وهذا نفس الوجه الذي كان لدي دائمًا".

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وكانت الإعلامية تعرضت لحالة من الجدل، خلال الساعات الماضية بعدما نُشرت لها صورة ظهرت بملامح مختلفة، بوجه نحيف وعيون متسعة، حتى زعم البعض أنها خضعت لعملية تجميل، بين البوتوكس، وملئ الجلد بالفيلر مع تقويم الفكين.

وعلى الفور تصدرت الإعلامية محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من مشاركتها هذه الصورة منذ 4 أيام، إلا أنها تداولت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ الأمس حتى الآن، وسط آلاف التعليقات المتوقعة لطبيعة عملية التجميل التي خضعت لها، ومن أبرزها: "ريا عملت إزالة دهون من الخد وشد الجفون وفيلر بالوجه، و"حرام عليها تبوظ جمالها بفيلر وبوتكس"، وكنتي زي القمر قبل ما تلعبي في وشك".