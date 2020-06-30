منها العسل والموز المهروس.. بدائل صحية للسكر الأبيض

صحة

يضر الاستهلاك الزائد للسكر الأبيض بصحة الجسم، حيث يرتبط بمشكلات صحية مثل انخفاض المناعة، ومشاكل القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن والسكري.

ومن البدائل الطبيعية التي تساعد على التخلص من السكر الأبيض منها كما ذكر موقع times of India.

العسل الصافي

يمكن أن يوفر ¾ كوب من العسل الصافي ما يعادل حلاوة كوب من السكر الأبيض، وفي حين أن السكر الأبيض لا يحتوي على الكثير من المغذيات، فإن العسل غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

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والعسل غني بالفلافونويد والأحماض الفينولية، ويمكن أن يمنع الإصابة بأمراض القلب والسرطان والالتهابات والسكري.

الموز المهروس

يعد الموز المهروس بديلاً طبيعيًا رائعًا للسكر الأبيض، ويمكن استخدامه في وصفات مثل البسكويت والخبز السريع والكعك، وهو غني بالبوتاسيوم وأكثر صحة من السكر الأبيض، ويساوي ½ كوب من الموز المهروس 1 كوب سكر أبيض من حيث المذاق الحلو.

معجون التمر

يمكن استخدام عجينة التمر لصنع بعض الوجبات الخفيفة، وشراب الفطائر، والكعك البني، وهو ليس فقط بديلاً طبيعيًا وصحيًا للسكر الأبيض، ولكنه أيضًا يضيف طعمًا حلوًا مميزًا إلى الوجبات.

سكر جوز الهند

سكر جوز الهند، غني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم وله خصائص مضادة للأكسدة، على الرغم من أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الأنسولين، إلا أنه يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، لذا يجب استخدامه بكميات قليلة.