الامارات | مترو دبي.. الرحلة مستمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مترو دبي.. الرحلة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بوعي ومسؤولية، عادت الحياة، مجدداً، في كل الأرجاء، بعد فترة من الغياب، اشتاق فيها كثيرون إلى إطلالة عن قرب، والتجول في أرجاء مدينة لا تتوقف عن منح الدهشة للعالم. هي مساحة حب وبهجة تختصر العالم، وتجمع أناساً من جهات الأرض المختلفة، يسجلون بهواتفهم اللحظات السعيدة، والابتسامات التي ترسمها دبي على وجوه أهلها وزوّارها. وتلتقط عدسات مصوّري «الإمارات اليوم»، هنا، ملامح عودة الروح إلى مترو دبي، والتزام العائدين إليها بالتعليمات، وحفاظهم على التباعد الاجتماعي، لتتواصل مظاهر الحياة، وينتصر جانبها المشرق على أشهر من العزلة، وأيام طويلة قضاها البشر بين أربعة جدران. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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