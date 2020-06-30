واقعة عفوية.. طفلة تتصل بالشرطة لإلقاء القبض على والدتها وإيداعها بالسجن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اتصلت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بالشرطة، لتطلب القبض على والدتها، وإيداعها داخل السجن، ليتبين للشرطة فيما بعد بأن ما حدث كان جزءاً من "لعبة قتال" بين الأم والطفلة، نتج عنه اتصال خاطئ من قبل الطفلة.

وكانت الطفلة "روبي بيتشفورد" تلهو مع والدتها "فيكي بيتشفورد" (29 عاماً) "لعبة قتال"، داخل منزلهما الواقع في بلدة ستافوردشاير البريطانية، وبينما كانتا تلاحقان بعضهما البعض، ذهبت الطفلة روبي إلى غرفة النوم واتصلت بخدمات الطوارئ (999)، لتستنجد بالشرطة، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

وعندما وصلت الأم وسألتها مع من تتحدث، فقالت لها الطفلة إنها تتحدث مع الشرطة، لم تصدق الأم واعتقدت أن ابنتها تمازحها، لتفاجئ الوالدة بصوت رجل شرطة يقول لها إن "ابنتك أخبرتنا أن نأخذك إلى سجن الأمهات لأنك أمسكت بقدميها".

وأصيبت الأم بصدمة شديدة، وفي الوقت ذاته لم تتمالك نفسها من الضحك، وشرحت لرجل الشرطة بأن طفلتها تعلم كيف تستغيث بالطوارئ، لأنها تعاني من نوبات صرع، فعلمت صغيرتها كيفية الاتصال بالطوارئ في حال تعرضت لأزمة تنفس، حسب ما ورد في موقع "مترو" البريطاني.

وأضافت الأم أن رجل الشرطة قضى بعض الوقت في استجوابها للتأكد من عدم وجود لعبة سيئة، ولكن في نهاية المحادثة، ضحك رجل الشرطة والأم بشكل هيستيري، وانتهى الأمر.