الامارات | «أمير الشعراء» أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الشعراء» أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز برنامج «أمير الشعراء»، إحدى أهم مبادرات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، بدورتها الثانية لأفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي.

وأكد القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء فارس خلف المزروعي، أن برنامج «أمير الشعراء» أسهم بشكل كبير في ترسيخ الأصالة وقيم الجمال والإبداع والتميز في مسيرة الشعر العربي الفصيح، وإعادته لمركزه الأبرز في المنطقة العربية بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لبرامج صون التراث العربي.

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وأوضح أن البرنامج على مدار ثمانية مواسم حقق جماهيرية واسعة، ويواصل احتضان المبدعين في سماء الشعر العربي الفصيح، وضخ دماء جديدة به، وتوثيق إصداراتهم ونتاجهم الشعري عبر إصدار العديد من الدواوين للشعراء المشاركين خلال السنوات الماضية عبر أكاديمية الشعر بلجنة إدارة المهرجانات التي وثقت أيضاً جميع القصائد الشعرية للمسابقة في دوراتها السابقة عبر إصدارها دواوين جمعت مشاركات الشعراء.

وهنأ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بالسعودية، برنامج «أمير الشعراء» والفائزين بالجائزة بعد إعلان سموه أسماء الفائزين بالدورة الثانية للجائزة، سائلاً الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات. وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام من قبلهما. وأوضح رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عضو لجنة التحكيم في برنامج «أمير الشعراء»، الدكتور علي بن تميم، أن الجائرة تكتسب مكانتها في عالم الجوائز نظراً لموضوعيتها وجديتها، ولمكانة جامعة الطائف، معتبراً فوز «أمير الشعراء» بجائزة الأمير عبدالله الفيصل لأفضل مبادرة في خدمة الشعر تتويجاً لاهتمام أبوظبي بتاج الفنون العربية، واعترافاً بقيمته وأثره الإيجابي في خدمة اللغة.

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