الامارات | «صيف دبي».. رحلة المفاجآت مستمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف دبي».. رحلة المفاجآت مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود موسم صيف دبي من جديد مع العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أبرزها مفاجآت صيف دبي واحتفالات عيد الأضحى المبارك، وموسم العودة إلى المدارس. وتنطلق الدورة 23 من مفاجآت صيف دبي لهذا العام في الفترة الممتدة من 9 يوليو حتى 29 أغسطس المقبل. وسيحظى الزوار والمقيمون بفرصة لقضاء أوقات مميزة مع العديد من الفعاليات والعروض الترويجية والترفيهية، فضلاً عن التجارب والأنشطة الرقمية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «نحن على أتم الاستعداد لاستقبال المقيمين والزوّار في مدينة دبي خلال موسم الصيف، مع حرصنا الكبير على تطبيق الإجراءات التي تكفل صحة وسلامة الجميع في مراكز التسوق والمتاجر في الإمارة. كانت دبي على الدوام محط أنظار المسافرين والباحثين عن التجارب الفريدة من جميع أنحاء العالم، وهو ما ستحافظ عليه هذا العام أيضاً. نحن واثقون بأن الدورة الجديدة من مفاجآت صيف دبي وغيرها من المهرجانات والفعاليات الأخرى ستحقق نجاحاً كبيراً، وستكون مثالاً يحتذى به حول العالم في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة آمنة للجميع».

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وأضاف الخاجة: «على مدار سبعة أسابيع ستكون الفعاليات المميزة بانتظار الزوار والمقيمين في مختلف أرجاء دبي، إلى جانب باقة من المفاجآت الجديدة التي ستتيح للجميع المشاركة وقضاء أجمل الأوقات. كانت مفاجآت صيف دبي وعلى مدار 23 عاماً مثالاً للقدرة على التطور والتكيف مع مختلف الظروف، وهي الخبرة التي سنوظفها هذا العام لتقديم موسم لا يقل عن سابقيه، حيث تستعرض دبي أفضل ما لديها من عروض متاجر التجزئة ووجهات التسلية والترفيه، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الافتراضية المسلية، لضمان تجارب متميزة ترضي الجميع طوال فصل الصيف».

على مدار سبعة أسابيع ستكون الفعاليات المميزة بانتظار الزوار والمقيمين في مختلف أرجاء دبي.

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