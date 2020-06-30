الامارات | شريط جراحي لاصق لإصابات الأعضاء الداخلية

شكرا لقرائتكم خبر عن شريط جراحي لاصق لإصابات الأعضاء الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحثو معهد ماساتشوستس للتقنية شريطاً جراحياً لاصقاً قوياً لاستخدامه في علاج الأعضاء الداخلية، وهو يمتاز بسهولة إزالته بعد العمليات الجراحية، ما يجعل فترة النقاهة أقصر وأسلم. ونشر الباحثون نتائجهم في دورية «بروسيدينجس أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسيز».

وبدأ الباحثون في تطوير الأشرطة اللاصقة منذ عام 2019، وتلتصق الأشرطة بقوة وبسرعة بالأسطح المبللة، مثل أنسجة الجسم. وذكر الباحثون أنها تصلح لتضميد إصابات الرئة والأمعاء. وأجرى الفريق تعديلات عديدة على الأشرطة بعد تطويرها، حتى تسهل إزالتها دون إحداث أي أضرار.

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وقال خوانهي زهاو، أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدنية والبيئية في معهد ماساتشوستس للتقنية، إنّ الأشرطة اللاصقة الجديدة تستخدم لتضميد إصابات الأعضاء الداخلية دون ألم، لأنها تلتصق بالجروح بقوة، وفي الوقت ذاته تسهل إزالتها بعد الالتئام.

وتوفر الأشرطة الجراحية الجديدة بديلاً فعالاً وغير مؤلم للغرز الجراحية.

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