- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمال في «ديزني لاند» يحتجون على استئناف العمل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتج عاملون بمنتجع ديزني لاند في كاليفورنيا، من داخل سياراتهم، بدعوى أن شركة «والت ديزني» لم توافق على توفير الحماية الكافية للموظفين، عند عودة الوجهة الترفيهية للعمل في ظل انتشار جائحة كورونا. وكانت الشركة تخطط لاستقبال الضيوف في «ديزني لاند»، ومتنزه كاليفورنيا أدفنشر المجاور، بدءاً من 17 يوليو، لكنها أرجأت الأمر لموعد غير محدد.
وشكلت نحو 200 سيارة قافلة خارج المنتجع، في الاحتجاج الذي نظمه «تحالف الاتحادات العمالية للمنتجع»، وهو كيان مؤلف من 11 اتحاداً، تمثل 17 ألف عامل في ديزني لاند.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عمال في «ديزني لاند» يحتجون على استئناف العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.