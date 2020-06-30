الامارات | «إرثي».. رحلة في التطريز الفلسطيني والأردني

شكرا لقرائتكم خبر عن «إرثي».. رحلة في التطريز الفلسطيني والأردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظّم مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وللمرة الأولى من نوعها، دورة تدريبية عن بُعد، عبر وسائل الاتصال المرئي، ضمن برنامج التطريز الفلسطيني والأردني الذي أطلقه المجلس في شهر فبراير الماضي، بمشاركة 15 متدرّبة إماراتية تراوح أعمارهن بين 18 و45 عاماً.

وكان المجلس قد أطلق البرنامج التدريبي في التطريز الفلسطيني والأردني بهدف تعليم وتدريب النساء الإماراتيات على أكثر من 10 أنواع من الغرز المعروفة في فنّ التطريز الفلسطيني والأردني، بالتعاون مع مصممة الأزياء ماجدة أبوزغلان، صاحبة العلامة التجارية والمؤسسة الاجتماعية «سرو فاشن» للأزياء، والمتخصصة في إنتاج المطرزات التقليدية، ومقرها الأردن.

وباشرت المتدربات بتعلم غرزة المنجل الفلسطيني عبر الدورة الافتراضية، حيث تقدّم المصممة ماجدة أبوزغلان، مدرّبة البرنامج، دروساً يومية للمتدربات، وتتابع عملهن بالتنسيق مع فريق «إرثي» في الشارقة.

وقالت مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم: «الابتكار وتكاتف الجهود والاستمرار في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامتنا وصحتنا، هو عنوان المرحلة المقبلة، ومن هنا وانطلاقاً من إيماننا في مجلس إرثي للحرف المعاصرة بضرورة الاستمرار في دعم وتمكين المتدربات ارتأينا أن نواصل تقديم البرنامج بشكل افتراضي».

وأضافت بن كرم:«علينا التأقلم مع الظروف الراهنة واستغلالها بطريقة إيجابية للوصول إلى النساء الراغبات بالعمل والتعلم، والراغبات في اكتساب مهارة جديدة تمكنهن من تطوير أنفسهن، وتحقيق طموحاتهن المستقبلية، وفتح مشروعاتهن الخاصة، مع الاستفادة مما يقدمه المجلس من دعم وشبكات تصلهن بالمصممين العالميين ودور التصميم والأزياء لإنشاء مشروعات إبداعية رائدة تبرز القيمة الحقيقية للعمل اليدوي الحرفي».

وأشارت بن كرم إلى أن فريق عمل المجلس سيقيّم تجربة المتدربات ومدى استفادتهن من الدورة، إذ تقام للمرة الأولى دورة تدريبية في مجال الحِرف - عن بُعد - على مستوى الدولة، وسيبحث المجلس إمكانية تمديد واعتماد الدورة التدريبية باستخدام وسائل الاتصال المرئي بناءً على نتائجها ومخرجاتها.

مراحل

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ينقسم البرنامج التدريبي إلى عدد من المراحل، تتعلم المتدربات في كل مرحلة عدداً من الغرز وأنواع التطريز المختلفة من فلسطين والأردن، حيث تعلّمن في المرحلة الأولى ثلاثة أنواع من الغرز وهي: «الفلاحي»، و«الرقمة»، و«المنجل الأردني».

تقنية تطريز

يتطرق البرنامج التدريبي إلى تقنية تطريز الأرائك المعروفة في المنطقة، والزخارف وأنماط الأزهار البدوية الأردنيّة، وأساسيات تصميم ثوب المرأة الفلسطينية التقليدي الذي يتميز بألوانه الزاهية، والاستفادة من تقنيات التلوين لتعزيز جاذبية التصاميم.

ورش حرفية

قدّم «إرثي»، عبر برنامج «حرفتي»، المعنيّ بنقل الحرف إلى الأجيال الجديدة، عبر صفحته على «إنستغرام» (@irthicouncil) مجموعة من الأنشطة والورش الحرفية التي تركز على تقنيات مختلفة من النسج، تتضمن صنع السلال والأساور، التي يمكن تنفيذها في المنزل، وبمشاركة جميع أفراد الأسرة، وبطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام أدوات متوافرة في كل منزل.

10 أنواع من الغرز المعروفة في فنّ التطريز الفلسطيني والأردني.

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