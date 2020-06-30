الامارات | «المؤرخ الشاب» إلى أغسطس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤرخ الشاب» إلى أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الأرشيف الوطني بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم تمديد فترة استلام أعمال جائزة المؤرخ الشاب في دورتها الـ11 إلى الثاني من أغسطس المقبل، وذلك بسبب الظروف الراهنة، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء «كوفيد-19» الذي يجتاح العالم؛ ما جعل المدارس ترجئ النشاطات الطلابية، وتتأخر في تسليم أبحاث الجائزة في الوقت المحدد، لذا ترك الأرشيف الوطني الباب مفتوحاً أمام الطلبة الراغبين في المشاركة، وأفسح لهم الوقت الكافي والفرصة التي تمكنهم من المشاركة، وصاحب الإعلان عن تمديد استلام أعمال الجائزة إضافة موضوعات جديدة إلى محاورها، وجاءت الموضوعات الجديدة من وحي المرحلة الراهنة التي يعيشها العالم.

وتنسجم الموضوعات مع الظروف الراهنة التي عاشها الطلبة؛ ما يمكنهم من توثيق الحقائق التي تثري ذخيرتهم العلمية.

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