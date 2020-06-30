الامارات | «مضياف» يطلق برنامج التدريب الصيفي الافتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مضياف» يطلق برنامج التدريب الصيفي الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة توطين القطاع السياحي «مضياف» في كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، برنامج التدريب الصيفي، الذي يعقد بنظام التعلم عن بعد، وتدعو من خلاله طلبة المدارس والجامعات الذين تراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً للتسجيل فيه.

يأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات توطين القطاع السياحي، ويهدف إلى تزويد المشاركين من الطلبة والطالبات بالمعلومات والمهارات عن القطاع، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة. ويواصل البرنامج الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الطلبة المواطنين للاستفادة من العطلة الصيفية، وقضائها بما هو مفيد ونافع، ودون أن تحول الظروف الحالية بينهم وبين مواصلة التعلم والحصول على شهادة تدريب معتمدة.

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