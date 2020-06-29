سعال كورونا جاف ومستمر.. دراسة تكشف الفارق بين الإنفلونزا العادية وكورونا

صحة

تظهر أحيانا علينا بعض الأعراض التي تتشابه مع نزلات البرد العادية، ونعتقد حينها أنها تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا، ومن هذه الأعراض السعال المستمر.

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ووفقا لدراسة أجرتها جامعة فيكتوريا الأمريكية، عادة ما يكون سعال فيروس كورونا (كوفيد - 19) جافًا ومستمرًا، ويمكن أن يؤدى إلى ضيق في التنفس.

ومع تقدم أعراض المرض، قد تمتلئ الأنسجة المصابة بالسوائل، وسيعاني المريض بعد ذلك مزيدًا من ضيق التنفس، حيث يكافح الجسم للحصول على ما يكفي من الأكسجين، بحسب ما ذكره موقع ميديكال ديلي.

وأوضحت الدراسة، أن السعال العادي الذي يستمر لأسابيع وينتج مخاطًا دمويًا، يتسبب في تغير لون البلغم أو يأتي مع الحمى أو الدوخة أو التعب، ويؤدي وجود السوائل في الشعب الهوائية إلى حدوث صوت عند السعال، وفي بعض الحالات، يصدر الأشخاص صوت صفير عند التنفس.

أما السعال الجاف الذي يسببه فيروس كورونا فلا ينتج البلغم، وعادة ما يبدأ في الجزء الخلفي من الحق، ويسبب صوتًا يشبه "النباح".