"مفيش انتكاسة".. أخصائية: لا دليل على إصابة المتعافي من كورونا مجددا

صحة

لازالت الدراسات والأبحاث مستمرة حول فيروس كورونا المستجد، لاكتشاف المزيد عنه، من أعراض جديدة أو إجراء التجارب، للخروج بالمصل النهائي للوقاية منه.

ومن بين الأسئلة التي يطرحها البعض هي إمكانية إصابة المتعافي من فيروس كورونا المستجد مرة أخرى، فمازالت الدراسات والأبحاث العلمية مستمرة حول هذه النقطة.

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وهو ما ذكرته الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى العزل العباسية، قائلة "إنها لم تتعامل أو تستقبل حالات تم إصابتها مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيها منها".

وتابعت "النمر" في حديثها لـ"هن"، بأنه حتى الآن لم توجد أي معلومات رسمية في مصر حول انتكاسة المتعافي من فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وأوضحت أخصائية أمراض الصدر، بأن ظهور بعض أعراض على المتعافي مرة أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة، فهو نتيجة التهاب بكتيري ثانوي، وليس ظهور لـ"كورونا" مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه في الخارج وجدوا أن تبدل نتيجة بعض المتعافين من السلبي إلى الإيجابي، جاء نتيجة لوجود أجزاء ميتة من فيروس كورونا، وهو لا يعني عودة المرض.