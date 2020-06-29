أبرز 5 اتجاهات للحقائب الأساسية لصيف 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن اجتاحت حقائب الخصر والظهر الرياضية ساحة الموضة في الموسم الماضي، عادت الموديلات الأكثر كلاسيكية إلى طليعة مشهد الموضة هذا الموسم، من حقائب الظرف التي يمكن حملها باليد أو على الكتف، إلى الحقائب الصغيرة وحقائب التوت الماكسي، بما في ذلك أكياس الدلو من السبعينيات.

اكتشفي معنا أبرز الاتجاهات الخمسة التي اجتاحت مدرجات أسبوع الموضة لربيع وصيف 2020.

حقائب ليدي

يشهد هذا الموسم عودة نمط حقيبة ليدي بقوة، من النسخة الجديدة لحقيبة Peekaboo الأيقونية من فندي إلى حقيبة Lady D-Lite من ديور، وتأتي النسخ الجديدة بأسلوب أكثر أنوثة، وبصور ظلية حديثة بحواف مربعة أو هندسية، بمقبض صلب أو ناعم، وتأتي معظمها مزودة دائما بحزام كتف قابل للإزالة.

الحقائب الصغيرة

منذ إطلاق حقيبة جاكيموس الشهيرة "Chiquito"، التي يتم ارتداؤها حول الرقبة مثل القلادة، اجتاح مشهدَ الموضة جيل كامل من الحقائب الصغيرة، وقد رأيناها تلبس على المعصم في عرض دولتشي إند غابانا، وأيضًا على الذراع مثل إصدار حقيبة الظهر المصغرة من Marine Serre، هذه الحقائب ليست عملية بل تعدّ إكسسوارا يضفي لمسة نهائية جذابة على أي مظهر.

حقائب الدلو

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تأتي هذه الحقائب في أحجام ومواد مختلفة، من الجلد إلى الخوص مرورا بجلد الثعبان، ويطغى طابع الفينتاج على جميع الأنماط. وإن كنت من عشاق نمط المينيماليست فيمكنك اختيار حقيبة دلو جذابة من Loewe، وإذا كنت تميلين إلى أسلوب أكثر جرأة فيمكنك اختيار حقيبة الدلو Virtus الخضراء بطبعة جلد الثعبان من فيرساتشي، ويمكنك حملها كجزء من إطلالتك إلى العمل أو الشاطئ، وهي بلا شك الصيحة الأكثر عصرية لهذا الموسم.

حقائب اليد الماكسي

تأتي الأشكال الجديدة من حقائب اليد الماكسي بنمط رياضي في نسختها الفاخرة، وكلها متوفرة بجلد ونسيج عالي الجودة، أيضًا بصور ظلية دائرية ومستطيلة.

حقائب الظرف

حقائب الظرف في نسختها الجديدة لا يقتصر حملها على المناسبات المسائية فحسب؛ فهي اللمسة النهائية المثالية لأي مظهر نهاري، وهي تأتي في صور ظلية هندسية مختلفة، إلى جانب كونها متاحة في مواد مختلفة مرنة أو صلبة، وأحيانًا تكون مصحوبة بحزام قابل للإزالة.