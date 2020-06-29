خبيرة تجميل تنفي خضوع ريا أبي راشد لعملية تجميل: "مش بتحب تلعب في وشها"

لايف ستايل

حالة من الجدل، صاحبت نشر الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، صورة لها، تظهر خلالها بملامح مختلفة، ما تسبب في اعتقاد البعض بأنها خضعت لعمليات تجميل، ما أدى إلى تصدر اسمها محرك البحث "جوجل" في مصر، خلال الساعات الماضية.

وظهرت الإعلامية اللبنانية، بعينين متسعتين ووجه نحيف، مع اعتمادها على روج أحمر قاتم، وشعر "ويفي" بنى اللون، وذلك في الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معلقة باللغة الإنجليزية: "أنا في حالة مزاجية تدفعني للشعر وايد كيرلي.. عطلة أسبوعية سعيدة".

وبالرغم من مشاركتها هذه الصورة منذ 4 أيام، إلا أنها تداولت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ الأمس حتى الآن، وسط آلاف التعليقات المتوقعة لطبيعة عملية التجميل التي خضعت لها، ومن أبرزها: "ريا عملت إزالة دهون من الخد وشد الجفون وفيلر بالوجه، و"حرام عليها تبوظ جمالها بفيلر وبوتكس"، وكنتي زي القمر قبل ما تلعبي في وشك".

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وأوضحت خبيرة التجميل دنيا صدقي، لـ"هن" أسباب تغيير ملامح "ريا"، نافية خضوعها لعمليات تجميل، قائلة: "أنا تعاملت معها قبل كده كذا مرة، وحطيت لها المكياج في مهرجان الجونة، هى مش بتحب تلعب في وشها خالص، وبتحب ميكاب بسيط".

وتابعت خبيرة التجميل، إن الإعلامية اللبنانية من الشخصيات التي تختلف ملامحهن بسبب زاوية التصوير، مردفة: "وشكلها بيتغير تماما لما ترفع حواجبها بس"، وذلك بسبب جفونها المبطنة، التي لا تُظهر تفاصيل المكياج إلا في تلك الحالة، فضلا عن "رسمة الإيلاينر" التي جعلت البعض يشعر بتغيير ملامحها.