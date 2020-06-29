علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا على مشاركة جمهورها، بصورة نادرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها على "انستجرام". Advertisements وعلقت على الصورة قائلة "حبيبى اللي هتفضل ضحكته قدام عيني طول العمر، ربنا يرحمك يا حبيبي وتكون مبسوط من كل الناس اللي بتحبك وبتدعيلك". وحرص متابعيها على الدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله الجنة، كذلك حرص آخرون على الدعاء لها بالصبر والسلون.

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كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها: "هتفضل ضحكته قدام عيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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