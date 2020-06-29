لايف ستايل

غيرت الشعر الأبيض.. سوسن بدر في إطلالة جديدة بصحبة حفيدتها

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لايف ستايل

سوسن بدر وحفيدتها

شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة حفيدتها "ملك". 

وظهرت الفنانة بلون شعر مختلف، حيث تخلت عن الشعر الأبيض الخالص التي برعت به طيلة العام السابق، واعتمدت على درجات البنى المختلفة مع الأبيض. 

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كما ظهرت حفيدتها بخصلات شعر حمراء من الأمام. 

وعلقت الفنانة الكبيرة على الصورة: "أنا وملك حفيدتي عملنا شعرنا أخيرًا، وملك قررت تضرب اللون ده".

الجدير بالذكر أن الفنانة شاركت الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير. 

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