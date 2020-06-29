لايف ستايل
شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة حفيدتها "ملك".
وظهرت الفنانة بلون شعر مختلف، حيث تخلت عن الشعر الأبيض الخالص التي برعت به طيلة العام السابق، واعتمدت على درجات البنى المختلفة مع الأبيض.
كما ظهرت حفيدتها بخصلات شعر حمراء من الأمام.
وعلقت الفنانة الكبيرة على الصورة: "أنا وملك حفيدتي عملنا شعرنا أخيرًا، وملك قررت تضرب اللون ده".
الجدير بالذكر أن الفنانة شاركت الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير.
كانت هذه تفاصيل خبر غيرت الشعر الأبيض.. سوسن بدر في إطلالة جديدة بصحبة حفيدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.