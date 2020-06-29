"اضطراب ثنائي القطب".. فنانة سورية تكشف عن مرضها النفسي

لايف ستايل
كشفت الفنانة السورية تولين البكري عن إصابتها بمرض نفسي، قائلة: "أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل، لحظات جنوني وصولا لاكتئابي الحاد أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا".
واضافت "تولين" في منشور عبر صفحتهها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن تلك الفئة القليلة من المجتمع التي تشعر أكثر، نطير فرحًا لرؤية قوس قزح ونحس بثقل العالم إذا ما شعرنا بالقلق ونحزن أيضا بشدة لموت شخصيتنا المفضلة، نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر، نحن فقط نعيش أكثر".
وشاركت الفنانة السورية في رمضان الماضي في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، والذي قام ببطولته الفنان السوري غسان مسعود، حيث جسدت شخصية ”الدكتورة ريتا“، وهو من تأليف وإخراج فادي سليم.
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