"اضطراب ثنائي القطب".. فنانة سورية تكشف عن مرضها النفسي

لايف ستايل

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كشفت الفنانة السورية تولين البكري عن إصابتها بمرض نفسي، قائلة: "أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل، لحظات جنوني وصولا لاكتئابي الحاد أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا".

واضافت "تولين" في منشور عبر صفحتهها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن تلك الفئة القليلة من المجتمع التي تشعر أكثر، نطير فرحًا لرؤية قوس قزح ونحس بثقل العالم إذا ما شعرنا بالقلق ونحزن أيضا بشدة لموت شخصيتنا المفضلة، نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر، نحن فقط نعيش أكثر".

وشاركت الفنانة السورية في رمضان الماضي في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، والذي قام ببطولته الفنان السوري غسان مسعود، حيث جسدت شخصية ”الدكتورة ريتا“، وهو من تأليف وإخراج فادي سليم.