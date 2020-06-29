"أطفال السجينات" تشارك صنّاع الأمل بتجربة "حياة جديدة" لمواجهة تفشي كورونا

علاقات و مجتمع

شاركت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات عبر تقنية "البودكاست" مؤسسة صنّاع الأمل تجربة "حياة جديدة" لمواجهة تفشي وباء كورونا؛ وتأثيرها على الفئة المستفيدة؛ وذلك من خلال تدشين مبادرة "معّا نزرع الأمل".

تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدعم الشاملة للسيدات في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، وزيادة وعيهن بمخاطره، وخاصة بعدما خسرت معظم السيدات أعمالهن، وأصبحن بلا مصدر دخل.

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"بدأت أشوف في المحنة منحة".. هكذا بدأت صانعة الأمل كلمتها بجملةِ من كتاب تأملات في السعادة والإيجابية، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، بالبودكاست الذي نشر عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة صنّاع الأمل.

كما ركزت الكاتبة خلال كلمتها على الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا، ومنها تعزيز الروابط الاجتماعية داخل الأسر، إلى جانب منح الطبيعة فرصة للتنفس مرة أخرى، وانتقلت للحديث عن دور الجمعية لمواجهة تفشي الوباء وتأثيره على الفئة المستفيدة لأنشطة ومشروعات الجمعية قائلة: "أنا وفريق عملي مقعدناش في البيت وأطلقت حملة معّا نزرع الأمل لأن ده دورنا إحنا صنّاع الأمل خصوصًا في الظروف ديه إننا نزرع الأمل والطاقة الإيجابية عند الناس كلها".

وفيما يتعلق بالمساعدات، أوضحت الكاتبة توزيع 1000 شنطة مواد غذائية على مستفيدات الجمعية، إلى جانب دعم 500 أسرة من أصحاب العمالة غير المنتظمة؛ وذلك وسط إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على فريق العمل والفئة المستفيدة.

يذكر أن الكاتبة نوال مصطفى كانت ضمن صناع الأمل الخمسة الفائزين بمبادرة صنّاع الأمل لعام 2018، والتي تأتي ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ لتكريم أصحاب العطاء في العالم العربي، حيث تم الاحتفال بالفائزين الخمسة من بين أكثر من 87 ألف مشارك.