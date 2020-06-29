بحضن ورسالة.. أحمد حسام ميدو يحتفل بعيد زواجه الـ18

علاقات و مجتمع

احتفل أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعيد زواجه الـ18 من زوجته يسرا الليثي.

ونشر "ميدو"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له وهو يحتضن زوجته معلقًا عليها "بحبك.. انهاردة 18 سنة"، كما أغلق "ميدو" تعليقات متابعيه على الصورة.

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يذكر أن اللاعب أحمد حسام ميدو، تزوج من يسرا الليثي، في العام 2002، وبحسب إحدى لقاءاته الإعلامية تحدث من خلالها عن قصة زواجه التي تمت بشكل سريع، إذ قابل زوجته للمرة الأولى في النادي وكان يبلغ وقتها من العمر 18 عامًا، لكنه طلب منها رقم والدها للتعرف عليه، وبالفعل حدد له موعد.

وتابع "ميدو" في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه بالفعل تقدم يوم 17 يونيو، وتزوج يوم 29 يونيو، أي بعد 12 يوما فقط، الأمر الذي صدم المدعوين بالزفاف، ولكنه كان مُصرًا على الزواج والسفر على الفور لهولندا.