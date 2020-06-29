أمينة خليل عن "ليه لأ": "مبنحرضش البنات تسيب بيت أهلها"

علاقات و مجتمع

أثار مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، ردود أفعال كثيرة، خاصة أنه يتناول قضية الفتيات المستقلات عن منازل أسرهن.

وخلال مداخلة عبر برنامج "سكايب" مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "القاهرة الآن"، قالت أمينة خليل، إن مغادرة "عالية"، الشخصية التي تجسدها في "ليه لأ"، لمنزل أسرتها هو رد فعل على تصرفات والدتها المبالغ فيها.

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وتابعت "أمينة"، أن المسلسل يهدف لمنح الفتاة حريتها الشخصية ودعمها على عدم الموافقة على الزواج من شاب مفروض عليها، لكنه لم يحرض على مغادرة منزل الأهل، قائلة: "المسلسل مش بيعرض وجهة نظر عالية بس.. كمان بيعرض وجهة نظر الأم اللي في كتير مؤيدين ليها.. لو كنا ندعو البنات على ترك منزل أسرهن كنا اكتفينا بعرض وجهة نظر عالية".

أما عن وجه الشبة بين شخصية "عالية" وشخصية أمينة خليل الحقيقية، أوضحت أنه يوجد بعض الصفات المتطابقة، لكن ليست بنسبة 100%.

وكشفت الفنانة عن مشاركة والدتها في المسلسل، قائلة: "ماما عملت دور صاحبة ملجأ الكلاب.. كنا في الحظر وماما زهقانة.. وفي نفس الوقت كنا محتاجين حد يعمل الدور البسيط ده، وهي كانت الأنسب ليه لأنها كانت بتحب الحيوانات الأليفة".

مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد ومريم الخشت، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مريم أبو عوف.