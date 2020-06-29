بالبيض والزبدة.. طريقة عمل الـ "فرنش توست" في المنزل

مطبخ

"الفرنش توست" من الساندوتشات الأوروبية ذات الشعبية الكبيرة في مصر، وتبحث العديد من ربات البيوت عن الطريقة الصحيحة لإعداده في المنزل، لمذاقه المميز.

وقدمت الشيف دعاء حسين، في برنامجها "حاجة حلوة" على يوتيوب، خطوات سهلة وسريعة لإعداد الفرنش توست بالجبنة في المنزل.

مقادير الفرنش توست

توست

بيض

كوب لبن

ملح

فلفل أسود

مكعب زبدة

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جبنة فلامنك

شيدر

رومي مدخن

طريقه تحضير الفرنش توست

- خلط الحليب مع البيض والملح والفلفل.

- وضع شرائح الجبن داخل التوست.

- تذويب الزبدة في طاسة.

- غمس التوست في خليط اللبن والبيض على الجانبين.

- وضع التوست في الزيت المغلي حتى تأخذ لونًا ذهبيًا من الجانبين، ثم تُقدم.

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