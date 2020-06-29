كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 07:53 مساءً - مع تعدد ألوان أحمر الشفاه؛ تقع السيدات في حيرة عند اختيار الدرجة المناسبة لإطلالتها ككل، بحيث تكمل أناقتها، وتظهرها بشكل أنيق، ويجب أن تحرص كل منهن على اختيار اللون المناسب لدرجة بشرتها، فهناك درجات تليق بصاحبات البشرة البيضاء، ولا تناسب صاحبات البشرة السمراء، والعكس أيضاً.

وفي السطور التالية، يقدم لك "الخليج 365. نت" ألوان أحمر شفاه بارزة للبشرة البيضاء لصيف 2020، يمكنك اختيار ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.



1- أحمر شفاه باللون البني

أحمر شفاه باللون البني



البني من أكثر الألوان كلاسيكية، إذ يمنح المرأة مظهرا كلاسيكيا أنيقا، كما أنه مناسب لصاحبات البشرة البيضاء، ويمكنك اعتماده في الإطلالات الصباحية والمسائية.

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2- أحمر شفاه باللون الأحمر

أحمر شفاه باللون الأحمر



يعد اللون الأحمر من أكثر ألوان أحمر الشفاه شيوعا، ويتواجد بقوة ضمن أحدث صيحات الموضة لعام 2020، كما يناسب للغاية صاحبات للبشرة البيضاء، ويمكن اعتماده في السهرات المسائية كحفلات الزفاف والخطوبة.



3- أحمر شفاه باللون النبيتي

أحمر شفاه باللون النبيتي



لون أحمر الشفاه النبيتي من أكثر الألوان جاذبية، ويتسم بأنه يضفي على الوجه إطلالة مميزة، ولا يرتبط بمناسبة معينة، بل يمكن اعتماده في مختلف الأوقات، ويناسب صاحبات البشرة البيضاء، وكذلك السمراوات.

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4- أحمر شفاه باللون النيود

أحمر شفاه باللون النيود



النيود من أكثر ألوان أحمر الشفاة نعومة، ولاقي رواجاً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذا يمنح المرأة إطلالة هادئة وبسيطة، كما يليق بشكل كبير بصاحبات البشرة البيضاء، حيث استطاع أن يحتل الصدارة بين صيحات الموضة خلال السنوات الأخيرة الماضية.



5- أحمر شفاه باللون البنفسجي

أحمر شفاه باللون البنفسجي



لون أحمر الشفاة البنفسجي من أكثر الألوان جرأة، ولجأت إليه الكثير من الفتيات في حفلات زفافهن، ليعطيهن مظهرا جذابا ولافتا للأنظار.

ويمكن اعتماد أحمر الشفاه باللون البنفسجي بمختلف درجاته، في المناسبات والسهرات المسائية، إذ يليق أيضا على جميع درجات البشرة.



6- أحمر شفاه باللون الفوشيا

أحمر شفاه باللون الفوشيا



يعد الفوشيا من أكثر الألوان تميزا، ويمكن اعتماد أحمر الشفاه باللون الفوشيا في مختلف الأوقات والمناسبات، كما يمكن اعتماده مع مكياج هادئ.

ويناسب أحمر الشفاه باللون الفوشيا صاحبات البشرة البيضاء، إذ يمنحهن إطلالة جريئة ومميزة في ذات الوقت.

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