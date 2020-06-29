لايف ستايل

عودة واضحة للماسكرا الملوّنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 07:53 مساءً - إنها صيحة الماسكرا الملونة صيحة جديدة تروج في عالم التجميل، وعلى ما يبدو انها ليست مجرد موضة عابرة، إذ انها صامدة على الاقل حتى الخريف المقبل. فقد برز في العديد من عروض الازياء، ما يشبه قوس قزح الماسكرا الملونة ! لذلك، إذا كنت تعتقدين ان زمن الماسكرا الزرقاء او الزيتية اللون قد ولى فأنت مخطأة . إذ انها من الازرق والاخضر والاصفر والزهري والبرتقالي وسواها من الالوان الصارخة، تشهد ثورة لافتة في عالم التجميل.

ماسكرا " ذاي ريل ماسكرا  إن بيوند بلو من بنفيت " Benefit They're Real Mascara In Beyond Blue

Benefit They're Real Mascara In Beyond Blue
Benefit They're Real Mascara In Beyond Blue


ماسكرا " فوليميزينغ لانتنينغ ماسكارا إن بلو من بلاك أب " Black Up Volumizing Lengthening Mascara In Blue

Black Up Volumizing Lengthening Mascara In Blue
Black Up Volumizing Lengthening Mascara In Blue


ماسكرا " ديورشو بامب أن فوليوم من ديور " Dior Diorshow Pump 'N' Volume

Dior Diorshow Pump 'N' Volume
Dior Diorshow Pump 'N' Volume


ماسكرا " لو فوليوم دو شانيل إن بلو نايت " Le Volume De Chanel In Blue Night

Le Volume De Chanel In Blue Night
Le Volume De Chanel In Blue Night


ماسكرا " سموكي لاش بلام من ميك أب فورايفير" Make-Up-For-Ever Smoky Lash-Macara Plum

Advertisements
Make-Up-For-Ever Smoky Lash-Macara Plum
Make-Up-For-Ever Smoky Lash-Macara Plum


ماسكرا " كونتروليد شاو ماسكاراانك إن إينرجي من شيسيدو " Shiseido Controlled Chaos Mascaraink In Energy

Shiseido Controlled Chaos Mascaraink In Energy
Shiseido Controlled Chaos Mascaraink In Energy


ماسكرا " دوبل تيم سبيشيل افكت إن دايم من اربان ديكاي " Urban Decay Double Team Special Effect Colored Mascara In Dime

Urban Decay Double Team Special Effect Colored Mascara In Dime
Urban Decay Double Team Special Effect Colored Mascara In Dime



ماسكرا " كولرفول من ماك " Mac Colorful Mascara

Mac Colorful Mascara
Mac Colorful Mascara

تابعي المزيد: صيحات مكياج جديدة ستكون الأكثر رواجاً في الأيام المقبلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة واضحة للماسكرا الملوّنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا