فوائد الفراولة للبشرة..ستبهرك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 07:53 مساءً - يمكن اعتبار الفراولة كنز طبيعي في المنزل، إذ يدخل في تركيبها الأملاح المعدنية والنحاس، وأيضا معدن الأيودين الذي يندر وجوده في الطبيعة، ولا يتواجد إلا بمنتجات البحر.

وللفراولة العديد من الفوائد الصحية على جسم الإنسان، لما تحتوية من فيتامين أ، فيتامين ب، فيتامين ج، الحديد، الفسفور، الكالسيوم، إلا أنه له أيضا يدخل في عدد من الصناعات التجميلية.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد الفراولة للبشرة، وفوائدها الصحية على جسم الإنسان، والأضرار الناتجة عن الإسراف في تناولها.



أولا: الفوائد الصحية للفراولة

الفوائد الصحية للفراولة



للفراولة العديد من الفوائد الصحية على جسم الإنسان، وهي:

1- تساعد المخ على القيام بوظائفه.

2- تسهم في ضبط ضغط الدم.

3- تستطيع الفراولة معالجة التهاب المفاصل والنقرس ومختلف الأمراض القلبية.

4- تحتوي على مواد مضادة للأكسدة مما جعلها مصدرا جيدا لتحسين المناعة والوقاية من الإصابة بالسرطان.

5- تساهم في الحد من علامات الشيخوخة المبكرة.

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ثانيا: فوائد الفراولة للبشرة

فوائد الفراولة للبشرة



بجانب الفوائد الصحية للفراولة على جسم الإنسان، فإن لها فوائد عديدة أخرى للبشرة وهي:

1- تخلص البشرة من البثور، وتحد من ظهور حب الشباب.

2- تسهم الفراولة في علاج الدرن، لما تحثوي عليه من فيتامينات.

3- تساعد في التخلص من تجاعيد الوجه وعلامات التقدم في السن.

4- تساعد الفراولة على امتصاص السموم من الوجه.

5- تستطيع الفراولة حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.



ثالثا: أضرار الإسراف في تناول الفراولة

أضرار الإسراف في تناول الفراولة



توصي التوجيهات التغذائية بعدم الإسراف في تناول الفراولة، لأن الإسراف في تناولها يسبب العديد من الأضرار، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض التالية:

1- الحساسية: إذ تحتوي الفراولة على شعيرات صغيرة الحجم تسهم في تهيج الحساسية، خاصة لمن يعاني من الحساسية أو لديه تحسس من بعض المواد الغذائية.

2- التهابات المسالك البولية: أغلب من يعانون من امراض المسالك البولية ترتفع لديهم نسبة أملاح الأوكزلات في البول، فتناول الفراولة يزيد من هذه الأملاح.

3- الكلى: تحتوي الفراولة على حبيبات سوداء صغيرة، يمكنها زيادة التهاب الكلى، خاصة لدى الأطفال، كما يُمنع مرضى الكبد والمرارة والكلى ومن يعانون من قرحة المعدة من تناول الفراولة، لأنها تؤثر سلبا على صحتهم.

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